VSS: Sramno i cinično prvomajsko obraćanje ministra Djordjevića

Vojni sindikat Srbije (VSS) ocenio je da su „sramne i cinične“ izjave ministra za rad, boračka i socijalna pitanja Zorana Djordjevića, koji je povodom prvomajskih praznika naveo da je „ponosan što može da kaže da su zaštitili radnike i njihova prava“.

Djordjević je povodom Praznika rada, 1. maja, rekao i da je „(ministarstvo) obezbedilo povećanje plata i da svakog dana osluškuju njihove potrebe trudeći se da i u ovim teškim i izazovnim trenucima za (Srbiju) pronadju način da im izadju u susret i njihov položaj podignu na viši nivo“.

„Isti taj ministar Djordjević i sam je učestvovao u ometanju i najgrubljem kršenju prava zaposlenih i njihovih predstavnika, ćutao, ignorisao zahteve u kojima je on lično trebao da prizna i ostvari odredjena Ustavom i zakonima garantovana radnička prava i slobode, zbog čega su protiv njega podnošene prijave nadležnim inspekcijskim organima i tužilastvu, a sada je to ponovo učinio tendenciozno izjavivši da on bolje štiti prava radnika od sindikata“, navodi VSS.

Taj sindikat je ocenio da su izjave ministra Djordjevića „cinizam i bezobrazno ruganje radničkoj klasi i sindikatima“, kao i da je pojedinim izjavama o borcima ratnim invalidima „dokazao da je potpuni diletant i nedostojan državne funkcije koja mu je poverena“.

„Laži i količina besmisla koje je izgovorio ministar Djordjević navodno čestitajući Prvi maj pokazuju kakvo mišljenje o radničkoj klasi ima aktuelna vlast i šalje nam jasnu poruku da je stanje radničke klase jednaka robovlasničkom položaju kao pre više od sto godina. Za ovakav odnos prema srpskim radnicima značajnu krivicu snose i pojedini privilegovani sindikati koji su baš kao i ovaj zalutali ministar potpuno obesmislili i izdali sindikalizam i ideju radničkog pokreta“, navodi VSS.

(Beta)