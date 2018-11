Vučević: Slavimo slobodu i pobedu života nad smrću

NOVI SAD – Gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, i predsednik Skupštine Grada, Zdravko Jelušić, položili su danas vence na spomen obeležje stradalim ratnicima u Prvom svetskom ratu i to je bio prvi događaj obeležavanja oslobođenja Novog Sada, 9. novembra 1918. godine.

„Svi mi u Novom Sadu ponosni smo na razvoj grada za ovih 100 godina slobode i što je uspeo da se oporavi od stradanja u Drugom svetskom ratu. Novi Sad je uvek bio spreman da prihvati sve ljude, sačuva Srbe koji su u njemu našli utočište, a da ne ugorzi multikulturalnost, a svega toga ne bi bilo da nije bilo 9. novembra 1918. i to ne smemo zaboraviti jer je to opredelilo i naše živote, jer je to bila pobeda života. Zato danas slavimo mir“, istakao je Vučević.

Vence su položili i predstavnici Vojske Srbije čija Prva kopnena brigada sa komandom u Novom Sadu takođe obeležava 9. novembar kao svoj dan.

„Čestitam građanima Novog Sada praznik, a veličanstvena vežba koja je u toku pokazuje apsolutnu spremnost Vojske da štiti izvojevanu slobodu“, rekao je general Željko Petrović, komandant Prve kopnene brigade Vojske Srbije.

Vence u porti Uspenske crkve u Novom Sadu položili su i predstavnici Udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1918. godine.

(Tanjug)