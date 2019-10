Vujanić: Aplikacije poput CarGo postoje svuda u svetu

Penzionisani profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić rekao je da aplikacija poput CarGo postoji svuda u svetu i dodao da je u „velikoj dilemi da li bi kod nas moglo da se dokaže da to nije legalno“, saopštilo je danas udruženje CarGo.

Vujanić je kazao da ceni ministarku gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranu Mihajlović, ali i ponovio da CarGo nije taksi prevoz i da radi u skladu sa zakonom, da takva aplikacija postoji svuda u svetu, u Americi je to Uber, u Rusiji je Yandex, u Kini Didi .

„Biće teško da mi kažete da dve milijarde ljudi koji na svetskom nivou koriste ovu uslugu koristi to nelegalno. Ja sam uvek za to da se kazni onaj koji krši zakon, ali CarGo ne krši zakon. To je udruženje koje vozi medjusobno svoje članove“, rekao je Vujanić gostujući u jutarnjem programu TV Happy, navedeno je u saopštenju CarGo.

Vujanić je istakao da se CarGo plaća putem kartice, da sva plaćanja idu javno i mogu da se kontrolišu, kao i da se na njih plaća PDV.

„Cenim gospodju ministarku, ali ponavljam CarGo nije taksi prevoz. Vi ne plaćate upotrebu kilometra, već plaćate upotrebu aplikacije i tako CarGo ne krši zakon“, istakao je Vujanić.

On je rekao da se ne slaže s načinom na koji su taksisti blokirali saobraćaj u Beogradu i dodao da svoja prava treba da brane pred institucijama, tako što će podneti prijavu, a ne tako što će stopirati grad i onemogućiti ljudima da obavljaju svakodnevne funkcije.

Vujanić je ocenio da su taksisti imali odredjene „beneficije u odnosu na ostale profesije“, da nisu bili u obavezi da prevoze stranku već su „birali kada rade i koliko rade i niko im ništa nije mogao“.

„Idete ulicom dignete ruku i ne zaustavi se jer ne mora da stane. To se često dešava. Taksista danas ima oko 6.000 i dok jedan od njih ne ode u penziju, nov čovek ne može da dobije dozvolu i onda imamo monopolsko funkcionisanje“, istakao je Vujanić.

On je dodao da CarGo ne bi imao posla kada bi taksisti mogli da obave sav posao u Beogradu i istakao da je CarGo ponudio taksistima osnivanje udruženja koje će funkcionisati preko aplikacije i gde će imati garantovanu platu od 150.000 dinara.

