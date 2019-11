Za četvrti pokušaj vantelesne oplodnje u Beogradu 112 parova

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da Grad uspešno realizuje projekat finansiranja četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje i naveo da se, po sprovedenom javnom pozivu, za finansiranje četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje prijavilo 140 parova, od čega je 112 ispunilo uslove.

„Reč je o parovima iz Srbije sa prebivalištem u Beogradu, odnosno ženama koje imaju do 45 godina i do sada nisu rađale. Završeno je i potpisivanje, to jest zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama gde će se sprovoditi procedura vantelesna oplodnja“, rekao je gradonačelnik.

Podseća da je na početku bilo najavljeno da će Grad finansirati četvrti pokušaj za 100 parova i dodaje da je sprovedenom javnom nabavkom nastala ušteda sredstava.

„Time je omogućeno da Grad Beograd finansira još 12 parova, koji su ispunili uslove iz ovog javnog poziva. Sada radimo na pronalaženju zakonskih rešenja kako bi i njima pružili još jednu šansu da dobiju potomstvo“, rekao je Radojičić, navodi se u saopštenju Gradske uprave.

Gradonačelnik je istakao da Grad vodi odgovornu demografsku politiku u skladu sa istovetnom politikom Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Na inicijativu gradonačelnika, Odluka o finansiranju troškova četvrtog biomedicinski potpomognutog oplođenja doneta je na sednici Skupštine Grada Beograda 25. jula ove godine, podseća se u saopštenju.

(Tanjug)