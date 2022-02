Za praznik prodavnice rade uobičajeno, poste dezuraju

BEOGRAD – Iako su 15. i 16. februar neradni dani, većina prodavnica, apoteka, pijaca će raditi sutra i prekosutra, dok će pošte raditi po sistemu dežurstva a gradski prevoz u Beogradu po nedeljnom redu vožnje.

Najveći trgovci, kao što su Maxi i Shop&Go, Idea, Gomex prodavnice, DIS, DM, Idea, Lidl, Roda marketi, Super Vero i Jumbo, Tempo, Univerexport, u utorak i sredu će raditi uobičajeno.

Takođe i tržni centri, kao i multupleks bioskopi i prodavnice u njima.

Kada je o pijacama reč, iz JKP „Gradske pijace“ je saopšteno da će sve zelene pijace u sastavu ovog preduzeća 15. i 16. februara raditi uobičajeno od šest do 19 časova.

Pijaca “Palilula” će raditi od sedam do 21 čas, pijaca „Dušanovac“ – prodaja robe iz vozila od 19 do sesest časova, dok će “Otvoreni tržni centar”, poznatiji kao Buvljak, raditi od osam do 16 časova.

Garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca će tokom praznika raditi po ustaljenom režimu i to garaže u okviru pijaca Palilula i Zeleni venac od šest do 21 čas, u Zemunu non-stop i na Dušanovcu od osam do 19 časova.

Pošta Srbije je saopštila da će tokom državnog praznika Sretenje – Dan državnosti Srbije raditi dežurne pošte, njih ukupno 68 u Srbiji.

Beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2 i pošta na aerodromu Nikola Tesla, radiće uobičajeno, dakle non-stop, kao i pošte na svim graničnim i administrativnim prelazima.

Radiće i pošte u tržnim centrima u Beogradu i Kragujevcu i druge dežurne pošte u gradovima širom Srbije, kao i u turističkim centrima, na Zlatiboru i Kopaoniku.

Biće otvorene i pošte u „Univereksport“ objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru.

Što se apoteka tiče, non-stop će dežurati apoteke „Sveti Sava“, Nemanjina 2, „Prvi maj“, Kralja Milana 9, „Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30, „Zemun“, Glavna 34

i „Gornji grad“; Dr Đorđa Kovačevića 27. u Lazarevcu a radiće i većina državnih apoteka

Vozila javnog gradskog prevoza u Beogradu će u utorak i sredu voziti po nedeljnom redu vožnje.

(Tanjug)

