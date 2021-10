Za tužilaštvo nema krivičnog dela Siniše Malog, Agencija ne odgovara na pitanja

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je danas da je tokom 2017. godine razmatralo izveštaj o imovini i prihodima Siniše Malog i utvrdilo da ne postoje dokazi koji bi ukazali da su se u radnjama Malog stekli elementi krivičnog dela.

VJT je za portal Nova.rs navelo da ukoliko tužilaštvo bude raspolagalo novim relevantnim dokazima, „isti će biti uzeti u razmatranje“.

Dodali su da je VJT tokom 2017. godine već razmatralo izveštaj o imovini i prihodima funkcionera Siniše Malog koji je dostavila Agencija za borbu protiv korupcije, zajedno s izveštajima Uprave za sprečavanje pranja novca i Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, za period koji se navodi u „Pandorinim papirima“ i koji su se izmedju ostalog odnosili i na kupovinu stanova u Bugarskoj.

„Iz svih podataka kojima je tužilaštvo raspolagalo u trenutku donošenja odluke, kao i analizom istih, utvrdjeno je da ne postoje dokazi koji bi ukazali da su se u radnjama Siniše Malog stekli elementi bilo kog krivičnog dela iz nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Beogradu“, navodi se u odgovoru za Nova.rs.

Novinska agencija Beta je juče uputila zahtev Agenciji za sprečavanje korupcije, direktoru Draganu Sikimiću i zameniku direktora Dejanu Damnjanoviću, za informacijom da li će i šta Agencija preduzeti povodom otkrića Medjunarodnog konzorcijuma novinara „Pandorini papiri“, koja se odnose na saznanja da je aktuelni ministar finansija Siniša Mali bio vlasnik ofšor kompanija i 24 apartmana u Bugarskoj.

Beta je od Agencije za sprečavanje korupcije tražila i odgovore da li će i šta preduzeti povodom otkrića da su aktuelni ministar Novica Tončev i bivši direktor JP Elektromreže Srbije Nikola Petrović poslovali preko svojih ofšor kompanija, koje nisu prijavili nadležnim organima u Srbiji.

Odgovorni u Agenciji za sprečavanje korupcije nisu odgovorili na pitanja Bete.

Novinari KRIK-a došli su do novih dokaza da je Siniša Mali bio vlasnik dve ofšor kompanije i da je kupio 24 stana u Bugarskoj.

Kako je pisao KRIK, prvo je „Trident Trust“ za Malog registrovao dve ofšor kompanije „Brigham Holding and Finance inc.“ i „Etham Invest and Finance Corp.“, a one su zatim kupile dve firme u Bugarskoj, „Erma 11“ i „Erul 11“, koje su u svom vlasništvu imale apartmane.

U dokumentima o kupoprodaji stanova, Mali je bio naveden kao direktor ofšor kompanije sa Britanskih Devičanskih Ostrva.

Dokumenta do kojih su došli novinari otkrivaju da je Mali bio vlasnik ovih kompanija, i da je kupovinu stanova sproveo tokom 2012. i 2013. godine, u vreme kada je bio ekonomski i finansijski savetnik tadašnjeg prvog potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića, preneo je portal Nova.rs.

(Beta)

