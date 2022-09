Za vikend brojne izmene u javnom prevozu u Beogradu

BEOGRAD – Zbog velikog broja događaja u Beogradu će tokom vikenda biti na snazi izmene saobraćaja na brojnim linijama javnog gradskog prevoza, a neke ulice će biti zatvorene za saobraćaj.

Danas će zbog promocije novih oficira od osam do 13 časova za saobraćaj biti zatvorene centralne gradske ulice i to Takovska, od 27. marta do Kneza Miloša, Kneza Miloša od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra, Dečanska od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, zatim Trg Nikole Pašića od Terazija do Kneza Miloša i Bulevar kralja Aleksandra, od Beogradske do Kneza Miloša.

Danas i sutra biće ukinute trolejbuske linije 22L, 28, 40 i 41, a uspostavljene autobuske linije 40A Zvezdara – Banjica 2 na trasi trolejbuske linije 40, osim u subotu, od osam do 14,30 časova kada će autobusi saobraćati delimično izmenjenom trasom, u oba smera i to Cvijićeva, Zdravka Čelara, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom trolejbuske linije 40 do Banjice 2.

Brojne izmene su najavljene i na autobuskim linijama javnog gradskog prevoza a sve informacije o izmenama u javnom gradskom prevozu mogu se naći na https://www.bgprevoz.rs/linije/aktuelne-izmene/143

(Tanjug)

