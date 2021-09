Za vikend prave letnje temperature, evo kada stiže promena vremena

U Srbiji će danas ujutro biti hladno, po kotlinama i dolinama reka mestimicno kratkotrajna magla, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab promenljiv, na istoku slab i umeren severozapadni.

Jutarnja temperatura od 4 na jugu do 15 stepeni na istoku, najvisa dnevna od 24 do 29 stepeni C.

U Beogradu će, posle svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna oko 27 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u nedelju i ponedeljak se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, sa dnevnim temperaturama iznad proseka za ovaj period godine.

U ponedeljak po podne u jugozapadnim i zapadnim, krajem dana u severnim, a u utorak i u ostalim predelima zemlje, dohi će do naoblačenja, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom.

Zatim do 2. oktobra promenljivo sa retkom pojavom kiše i lokalnih pljuskova, uz pad dnevne temperature koja će biti u granicama proseka za ovaj period godine.

