Zagasavanje požara u Vinči, kvalitet vazduha različit

BEOGRAD – Na osnovu izveštaja od Beo Čiste Energije i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, tokom jutra nastavljeno je sa zagašavanjem požara na deponiji u Vinči, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Požar je i dalje dubinskog karaktera, beli dim je prisutan.

Nastavlja se prekrivanje požarom zahvaćeneog područja inertnim materijalom i polivanje zahvaćenog područja emulzijom na bazi algi rastvorenih u vodi.

U aktivnostima gašenja požara učestvovuju Beo Čista Energija d.o.o. i vatrogasna jedinica.

Od Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Sekretarijat je dobio dnevni izveštaj o stanju zagađenosti vazduha sinoć od 20 časova do jutros do osam časova.

Analizom podataka dobijenih sa automatskih mernih stanica utvrđeno je sledeće:

1. Na mernom mestu AMS Ovča

· Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 8 µg/m3 do 11 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 9 µg/m3

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 13 µg/m3 do 36 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 22 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 29 µg/m3 do 40 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 33 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 15 µg/m3 do 30 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 22 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan ili dobar.

2. Na mernom mestu AMS Zemun

· Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 6 µg/m3 do 9 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 7 µg/m3

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 46 µg/m3 do 120 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 78 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 38 µg/m3 do 101 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 62 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 21 µg/m3 do 42 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 27 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao prihvatljiv i zagađen, pre svega zbog koncentracija suspendovanih čestica RM10 u periodu od 21.00 do 22.00 časa.

3. Na mernom mestu AMS Bulevar despota Stefana

· Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 31 µg/m3 do 31 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 30 µg/m3

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 60 µg/m3 do 177 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 110 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 28 µg/m3 do 46 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 36 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 16 µg/m3 do 26 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 22 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao dobar i prihvatljiv, pre svega zbog koncentracija azot dioksida.

4. Na mernom mestu AMS Novi Beograd

· Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 17 µg/m3 do 20 25/m3 sa srednjom vrednošsću od 19 µg/m3

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 30 µg/m3 do 128 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 74 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 22 µg/m3 do 44 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 32 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 15 µg/m3 do 23 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 19 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao dobar i prihvatljiv, pre svega zbog koncentracija azot dioksida.

5.Na mernom mestu AMS KBC dr Dragiša Mišpvić

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 96 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 36 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 17 µg/m3 do 20 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 18 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 12 µg/m3 do 15 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 14 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan ili dobar.

6. Na mernom mestu AMS Vinča

· Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 8 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 8 µg/m3

· Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 11 µg/m3 do 36 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 25 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 19 µg/m3 do 25 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 23 µg/m3

· Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 15 µg/m3 do 22 µg/m3 sa srednjom vrednošsću od 19 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan ili dobar.

Gradađanima se savetuje da ukoliko osete prisustvo dima u vazduhu zatvore prozore i izbegavaju boravaka na otvorenom prostoru.

Informacije o trenutnom kvalitetu vazduha kao i preporuke za ponašanje opšte populacija ali i posebno osetljivih grupa dostupne su na internet stranici www.beoeko.com, saopštio je gradski Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.