Zaštitnik gradjana: Premijerka prihvatila da se lakše dobijaju dozvole za kretanje tokom zabrane

Premijerka Srbije Ana Brnabić kazala je u razgovoru sa zaštitnikom gradjana Zoranom Pašalićem da će „u najkraćem roku“ biti otklonjene teškoće gradjana pri pribavljanju dozvola za kretanje tokom zabrane – „policijskog časa“, saopštio je danas zaštitnik.

To su dozvole za one koji se staraju o osobama sa invaliditetom, starim nepokretnim osobama i deci, i o svima drugima kojima je neophodna tudja pomoć, pogotovo tokom produžene zabrane kretanja napolju, od subote u 13.00 do ponedeljka u 05.00 sati.

Gradjani će moći da zahteve za tu dozvolu podnose elektronskim putem i na isti naćin će dobijati i saglasnost, da bi ceo sistem bio efikasniji, piše u saopštenju.

Zaštitnik navodi da mu se veliki broj gradjana obratio zbog tog problema.

