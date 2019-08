Zatvaranje Karađorđeve od Brankovog do Velikih stepenica

BEOGRAD – Tokom radova na rekonstrukciji Karađorđeve ulice sa pripadajućom infrastrukturom i parternim uređenjem za saobraćaj će od subote, 24. do ponedeljka 26. avgusta, biti zatvoren potez od Brankovog mosta do Velikih stepenica, saopštio je gradski Sekretarijat za saobraćaj.

Ulica Karađorđeva biće potpuno zatvorena za saobraćaj od kružnog toka sa Hercegovačkom do Bulevara vojvode Bojovića, deo Pariske ulice od raskrsnice sa Kneza Sime Markovića do Karađorđeve, zatim deo Bulevara vojvode Bojovića od izlaza iz Beton hale do Karađorđeve, a Crnogorska ulica od Pop Lukine do Karađorđeve.

Potez ulica Travnička i Braće Krsmanović biće dvosmeran i slep od raskrsnice sa Karađorđevom.

Vozila sa parkirališta Beton hale izlaziće kod ulaza u Beton halu u Bulevar vojvode Bojovića.

Vozila iz Pop Lukine ulice će se usmeravati u Ulicu Gavrila Principa, pa kroz Ulicu Kraljevića Marka i kružnog toka sa Hercegovačkom ka Starom mostu, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)