Završen protest ispred Informera, upućen zahtev da intervju sa silovateljem bude povučen

Protest ispred redakcije dnevnog lista Informer završen je danas nakon što se razišlo nekoliko stotina aktivista i gradjana, nezadovoljnih objavljivanjem intervjua tog lista sa višestruko osudjivanim silovateljem Igorom Miloševićem.

Sa skupa je poslat zahtev da snimak tog intervjua bude povučen, a aktivisti su uzvikivali i „Nasilnike u zatvor, ne u medije“ i „Ua saučesništvu“.

Aktivisti i gradjani prvobitno su blokirali saobraćaj u ulici Terazije, a zatim prešli u prolaz koji vodi od Čumićevog sokačeta do te ulice, gde se nalazi ulaz u redakciju tog lista, koji su gadjali jajima.

Urednika tog lista Dragana J. Vučićevića, jedna aktivistkinja je polila vodom i šutnula u Čumićevom sokačetu, kada je dolazio u redakciju, nakon čega su ga ispred redakcije dočekali aktivisti i gradjani koji su mu dobacivali.

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/p1OqlbE8dLo“ title=“YouTube video player“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture“ allowfullscreen></iframe>

Nakon ulaska Vučićevića, ispred redakcije je došao kordon od više od 20 policajaca, koji se razišao kada i okupljeni.

Predstavnica neformalne feminističke organizacije Ženska solidarnost, koja je pozvala na taj protest, Andjela Kovačević izjavila je za agenciju Beta da su se gradjani okupili zbog davanja medijskog prostora Igoru Miloševiću, koji je, kako je objasnila, silovao više puta od svoje 14 godine.

„Bilo kakva medijska pažnja koju on trenutno dobija nije dobra, ne treba mu davati medijski prostor, jer se opet silovatelji predstavljaju kao ‘zle čike iz mraka’, a realnost je da je u više od 90 odsto slučajeva to zapravo neko koga žena poznaje, njen otac, brat, pratner, drugar, rodjak… Čemu retraumatizacija njegovih žrtava“, upitala je ona.

Ona je istakla da su poruke upućene sa protesta upućene i drugim medijima, koje je pozvala da prate smernice „Novinarki protiv nasilja“ kada izveštavaju o tom tipu zločina.

Članica pokreta Ne davimo Beograd Andjela Ruvidić kazala je agenciji Beta, koja je zajedno sa drugim članovima pokreta bila ispred Informera, da su došli da bi ukazali kako je nedopustivo da jedan od medija pravi intervju sa silovateljem i da je nedopustivo da se o tome na senzacionalistički način govori u javnosti.

„To dovodi do retraumatizacije žrtava i konstantno podsećanje na sve strašno što im se dogodilo. Ovako nešto ne sme da se dogadja u javnom prostoru“, istakla je ona.

Ruvidić je najavila da će Ne davimo Beograd poslati zahtev tužilaštvu da se obustavi dalja proizvodnja lista Informer, kao i da će u parlamentu govoriti o tom problemu, ističući da želi da veruje da će protest uticati na razmišljanje tog lista.

Aktivistkinja Ženske solidarnosti Anita Marković rekla je agenciji Beta da bezbednost žena mora biti ispred publiciteta, profita, kao i da se takvim izveštavanjem medija i institucija „šalje poruka da je bezbednost naša odgovornost“.

„To nije tako, vrlo je bitno da mi na ulicama budemo zaštićene, to je obaveza institucija. Ovaj intervju Informera je direktno saučesništvo u nasilju, zbog toga što simak sadrži opis nasilja i to učestvuje u retraumatizaciji žrtava. To je izdaja svih žena koje su imale iskustvo muškog nasilja“, istakla je Marković.

Istakla je da oni zahtevaju da taj snimak bude uklonjen, radi bezbednosti i zaštite, naglašavajući da svi mediji imaju veliku odgovornost pri izveštavanju o takvim slučajevima i da davanjem prostora nasilnicima i oni sami učestvuju u nasilju.

Urednik Informera Dragan J. Vučićević izjavio je ranije za list Danas da je motiv za objavljivanje tog intervjua bio – „novinarstvo“.

(Beta)

