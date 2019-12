Završena obnova bedema zemunske tvrđave na Gardošu

BEOGRAD – Rekonstrukcija i restauracija bedema zemunske srednjovekovne tvrđave na Gardošu je završena, radovi su koštali 34 miliona dinara, a zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da je ovo jedan od projekata koji pokazuje koliko se Beograd menja kada zajedno rade Vlada Srbije, Grad Beograd i opština.

„Danas, kada pogledamo kako je urađena restauracija sve četiri kule, koju je inače radio gradski Zavod za zaštitu spomenika kulture, možemo svi da budemo ponosni na to“, rekao je Vesić.

Podsetio je da je Grad Beograd, iz projekta „Da se radi i gradi po tvom“, restaurirao veliko stepenište kojim se dolazi do kule i dodao da je u toku postavljanje dekorativne rasvete koja će biti puštena kako bi sve bilo osvetljeno tokom večeri.

„Krenućemo u izradu projekta restauracije ‘Milenijumske kule’ kako bi u nekom trenutku sami, ili uz pomoć ministarstava ili međunarodnih donatora, uredili tu kulu“, rekao je Vesić.

Naveo je da gradski Zavod za zaštitu spomenika kulture završava projekat restauracije ograde groblja koje se nalazi preko puta tvrđave na Gardošu.

„Da li sami, ili uz nečiju pomoć obezbedićemo sredstva da se ta ograda restaurira. Okolne ulice se polako restauriraju jedna po jedna tako da se naš dragilj, Gardoš, polako vraća u funkciju turizma, ali i funkciju obrazovanja što je važno kako bi mlade generacije znale šta se sve ovde dešavalo i kakva je istorija Beograda“, dodao je Vesić.

Ukupna vrednost radova je 34 miliona dinara od čega je Ministarstvo pravde iz oportuniteta obezbedilo 12 miliona, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija takođe 12 miliona, a Grad Beograd deset miliona dinara.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Mirko Čikiriz je rekao da to ministarstvo već četvrtu godinu odvaja velika sredstva za projekte iz oblasti kulture, prosvete, zdravstva…

„Svi smo svesni značaja koji Gardoš ima ne samo za Zemun, već i za kulturno nasleđe cele Srbije. Veliko nam je zadovoljstvo što smo partneri Grada Beograda i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija na ovom projektu“, rekao je Čikiriz.

On je istakao da je Ministarstvo pravde u poslednje četiri godine iz sredstava oportuniteta finansiralo 450 projekata za šta je, dodao je, odvojeno 1,6 milijardi dinara.

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević je rekao da je projekat rekonstrukcije bedema tvrđave na Gardošu izuzetno važan jer je to, dodao je, to ministarstvo strategijom razvoja turizma do 2025. godine definisalo kulturno nasleđe kao jedan od 11 turističkih prozivoda od posebnog značaja.

„Ako uzmemo u obzir da je Beograd najposećenija turistička destinacija u Srbiji, posećuje ga više od 50 odsto stranaca koji dolaze u našu zemlju, moramo reći da je kulturno-istorijsko nasleđe zaista važan element turističke ponude prestonice“, dodao je on.

Predsednik opštine Zemun Dejan Matić je, u ime građana te opštine, zahvalio svima koji su učestvovali u ovom projektu.

„Pored toga, nastavićemo sa sancijom svih pristunih stepeništa i ulica koje vode ka Gardošu. To nam je zadatak u sledećoj godini kako bi ovaj kraj Zemuna, koji je karakterističan po velikom broju turista koji tu dolaze, izgledao onako kako zaslužuje jer ovo je staro jezgro Zemuna, kulturno zaštićena celina“, dodao je Matić.

Idejni projekat za restauraciju izradio je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i to u dve faze – prva faza je ppdrazumevala obnovu porušene jugoistočne kule sa istočnim zidom i pripdajućom terasom bedema, dok se druga faza odnosila na obnovu severoistočne, jugozapadne i severozapadne kule sa severnim, zapadnim i južnim zidom.

Direktorka te ustanove Olivera Vučković je podsetila da je zemunska tvrđava spomenik kulture, jedan od prvih utvrđen u Srbiji davne 1946. godine.

„Ako znamo da od tada do danas ništa nije urađeno na toj tvrđavi, treba svima da bude jasno da smo uradili zaista veliki poduhvat“, dodala je ona.

