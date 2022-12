Završena rekonstrukcija betonskog dela Brankovog mosta

BEOGRAD – Završena je rekonstrukcija betonskog dela Brankovog mosta i postavljeno je 15 novih stubova javne rastove, dok se završetak rekonstrukcija čeličnog dela mostovske konstrukcije i kompletna sanacija očekuje naredne godine.

„Mi smo s obzirom na to da su nam stručnjaci dali nalog da uklonimo staru rasvetu sa Brankovog mosta, odmah i pristupili radovima. Imamo 29 stubova javne rasvete i oni se nalaze na dve mostovske konstrukcije, jer je Brankov most sačinjen i od betona i od čelika. Čelični deo koji je nad rekom, imao je 14 stubova, a deo od tržnog centra Ušće do samog čeličnog dela je sa 15 mesta”, rekao je za Tanjug Miroslav Čučković, gradski menadžer.

„Mi smo kompletno zamenili rasvetu na betonskoj konstrukciji i možete videti kako je to lep i bezbedan niz za sve učesnike u saobraćaju, dok je čelični deo uklonjen u ovom trenutku, s obzirom na to da je korozija nagrizla i jednu i drugu mostovsku konstrukciju, tu spojnicu koja je držala postolje za taj stub, mi smo sve stubove i postolja sklonili. Sada se u radionici sprema tih 15 novih mesta i svako to čelično mesto sa postoljem će imati pola tone čelika u sebi i biće postavljeno tokom naredne godine”, rekao je Čučković.

“Bitno je da ovi orkanski vetrovi koji su bili u proteklom periodu nismo mogli da nanesu štetu, pre svega stubovima, da se neki od njih ne otkači, udari nekog prolaznika ili padne na automobil”, rekao je Čučković.

“Mi smo uradili ono što je trenutno moguće, postavili smo privremenu svetlosnu signalizaciju, obezbedili kako-takvu osvetljenost čeličnog dela mosta, a betonski deo je u potpunosti zamenjen”, rekao je Čučković.

“U tih 14 dana kako je najavljeno, mi smo planirali da sve što je na betonskim postoljima postavimo i da sve ono što je na čeliku sklonimo. Čelična konstrukcija nije mogla da se radi u ovom delu godine zato što je antikorozna zaštita koja mora da se postavi, nemoguće je da se radi kada su magloviti dani, kada je velika vlažnost, kada nisu temperaturni uslovni takvi da se kvaliteno sve završi i bude trajno kako je postavljeno pre nekoliko decenija”, rekao je Čučković.

On je naveo i da se trrenutno završavaju radovi u Partizanskim avijacijama.

„Danas će biti potpuno puštena u saobraćaj i selimo mašine na obodne delove grada. Radićemo u Maloj Moštanici, Barajevu, rekonstrukciju kompletne vodovodne mreže u Šangaju, završetak Batajničke petlje. Sve ono što ne opterećuje centar grada, jer nam je cilj da od 15. decembra do 7. januara grad u potpunosti bude rasterećen za praznike”, rekao je Čučković.

(Tanjug)

