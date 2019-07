Završena sednica Skupštine grada Beograda

BEOGRAD – Sednica Skupštine grada Beograda, na kojoj su danas odbornici usvojili izmenu Statuta grada i rebalans budžeta, završena je danas oko 17 časova.

Novim Statutom grada, kako je rečeno na današnjoj sednici, gradskim i prigradskim opštinama daju se veće nadležnost.

Gradske opštine će, inače, ubuduće vršiti legalizaciju do 400 kvadrata i izdavati građevinske dozvole do 1. 500 kvadrata.

Prigradske opštine će vršiti legalizaciju do 3. 000 kvadrata i izdavati građevinske dozvole do 5. 000 kvadrata.

Sve prigradske opštine ubuduće će moći da donose planove detaljne regulacije, kao i da osnivaju uslužne centre.

Odbornici Skupštine Grada Beograda usvojili su danas rebalans gradske kase, koji je uvećan za 5,4 milijardi dinara, te za ovu godinu budžet iznosi skoro 135 milijardi dinara.

Rebalansom budžeta najviše sredstava je dobio sektor obrazovanja, oko dve milijarde dinara, za 18 miliona dinara uvećan je budžet kabineta gradonačelnika i zamenika gradonačelnika za praćenje velikih investicija i angažovanje stručnjaka kada su te velike investicije u pitanju, a novac će biti odvojen i za gradski prevoz i kulturu.

Skupština grada Beograda usvojila je danas i odluku o finansiranju troškova četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje za parove iz Beograda za šta će iz gradskog budžeta biti izdvojeno 30 miliona dinara.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da Grad Beograd pruža šansu parovima koji iza sebe imaju tri neuspela pokušaja vantelesne oplodnje, kao i da će moći da se prijave žene do 45 godina koje do sada nisu rađale.

Pravo da se od jeseni prijave za program finansiranja četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje imaju parovi koji su imaju prebivalište u Beogradu i državljanstvo Srbije.

Odbornici gradske skupštine usvojili su danas i odluku o sistemskom čišćenju grafita u Beogradu koje će biti u nadležnosti JKP “Gradska čistoća”, a za taj posao iz gradske kase biće izdvojeno u naredne tri godine milion i po evra.

Osim čišćenja grafita, postojaće i obaveza da se očišćene i nove fasade premazuju antigrafitnom tečnošću koja sprečava nanošecnje novih grafita na objekte.

Takođe, uvešće se i obaveza da investitori koji grade nove zgrade budu unapred zaštićene antigrafitnom tečnošću.

Odbornici su danas usvojili i odluku o izgradnji biciklističko-pešačkog veze između Novog Beograda i Ade Ciganlije, sa mostom preko Save, čime će biti povezane opštine Čukarica i Novi Beograd.

Pešačko-biciklistički most povezivaće ulicu Omladinskih brigada u bloku 70a sa Adom Ciganlijom, kao i da će u tom delu biti izgrađene javne podzemne garaže.

Odlukom odbornika gradskog parlamenta deo Ulice Tadeuša Košćuškog od Pariske do Cara Dušana poneće ime francuskog generala iz Prvog svestkog rata Pijarona de Mondezira u znak zahvalnosti za sve što je učinio za srpsku vojsku i Srbiju.

Odbornici gradskog parlamenta usvojili su danas i predlog o obeležavanju Dana komunalne delatnosti, koji će se obeležavati prve nedelje septembra.

(Tanjug)