Završeni radovi na putu Negotin – Hidroelektrana Đerdap 2

BEOGRAD – Putevi Srbije saopštili su da su završeni radovi na putu Negotin – HE Đerdap 2, od Samarinovca do HE Đerdap 2, te se saobraćaj odvija normalno.

Na auto-putu E-75 u zoni petlje Kolari, u smeru ka Nišu, do 28. avgusta izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, tako da se sada u smeru Beograd – Niš, saobraćaj odvija preticajnom trakom i preticajnom trakom suprotnog smera sa obezebeđenim izlivom Beograd – Kolari i ulivom Kolari – Niš.

(Tanjug)

