Zbog greške u pravilniku, do 30. juna niko neće biti kažnjen zbog plastičnih kesa

Ubrzano se radi na novom pravilniku o tehničkim uslovima za plastične kese, koji će sledeće nedelje biti na okruglom stolu, a zatim kao nacrt biti upućen Ministarstvu zaštite životne sredine, rekao je sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala Privredne komore Srbije Dragan Stevanović.

Prema važećem pravilniku, u Srbiji su kese oksorazgradibilne i biorazgradibilne, što je, ističe Stevanović, nemoguće jer kese mogu bili ili oksorazgradive ili biorazgradive.

– Zbog ove nastale situacije oko terminologije bivšeg Pravilnika ubrzano se radi novi pravilnik o tehničkim uslovima za kese koje se stavljaju na tržište Srbije i to radi Udruženje za hemiju, odnosno grupacija proizvođača plastičnih proizvoda zajedno sa gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine Beograda – kaže Stevanović.

Dodaje da će tekst nacrta vrlo brzo izaći na videlo, a Komora će sledeće nedelje organizovati okrugli sto na koji će pozvati sve relevatne činioce.

Stevanović najavljuje da će učestovati predstavnici nauke, fakulteta, trgovina, kao i proizvođači kesa koji bi dali svoja mišljenja o novom tekstu pravilnika.

Od 1. januara promena po pitanju kesa se dogodila na tržištu Grada Beograda gde se primenjuje nova gradska odluka.

– Odluka je stupila na važnost a zbog novonastale situacije oko terminologije i nemogućnosti nekih biorazgradivih kesa da uđu na tržište, Beograd je doneo odluku da inspekcija prilikom nadzora u narednih šest meseci imaju samo savetodavni karakter što znači da do 30. juna nema kažnjavanja – objašnjava Stevanović.

Tržišni inspektori obilaze i savetuju, a tako i proveravaju da li se sprovodi odluka grada Beograda.

– Jesu kese poskupele, to se vidi, sve imaju oznaku da su biorazgradive, i na pijacama i na drugim mestima, ali šta to znači to ćemo videti – kaže Stevanović i dodaje da na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu radi institut koji je akreditovan za ispitivanje oksorazgradivih kesa tako da sve može proveriti.

U Privrednoj komori Srbije podsećaju da je prema najnovijoj evropskoj direktivi iz 2019. godine oksorazgradiva plastika ona kojoj je dodat aditiv koji vrši oksidaciju i utiče na fregmentaciju plastike na mikrofragmente ili na hemijsko totalno raspadanje.

Dok je biorazgradnja uticaj fizičkih i bioloških mikroorganizama na raspad same plastike koja dovodi do toga da se ona razlaže na vodu, ugljendioksid i biomasu.

– Trenutno u Srbiji nema biorazgradivih kesa, a koriste se ili oksorazgradive kese ili obične polietilenske kese – kaže Dragan Stevanović.

(Tanjug)