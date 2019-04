Zbog kvara, obustavljena isporuka tople vode na Ceraku

BEOGRAD – Zbog popravke kvara na magistralnom toplovodu u Ulici patrijarha Joanikija, na grejnom području toplane „Cerak“, danas, 4. aprila, u 11 sati biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu potrošne tople vode, saopštilo je JKP „Beogradske elektrane“.

Kako se navodi, isporuke će biti prekinute potrošačima u ulicama Luke Vojvodića od broja 1 do 89, Kedrova od broja 1 do 15, Omorika od broja 1 do 10, Breza od broja 1 do 13, Šavnička od broja 43 do 51, Jablanička od broja 47 do 51, Vinogradski venac od broja 1 do 42, Petefijeva od broja 37 do 57, Trgovačka od broja 6 do 32, Poručnika Spasića i Mašere od broja 2 do 22, Milana Jovanovića od broja 2 do 18, Platana od broja 1 do 8, Lipe od broja 1 do 25, Cerova od broja 1 do 11, Jasenova od broja 1 do 16, Borova od broja 1 do 8, Crvenih hrastova od broja 1 do 16, Kestenova od broja 1 do 11 i Cerski venac od broja 1 do 23.

Ekipe za hitne intervencije su na terenu i očekuje se da će redovna isporuka potrošne tople vode potrošačima iz ovog dela grada biti nastavljena danas u kasnim večernjim satima, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)