BEOGRAD – Zbog pojave magle na nekim deonicama auto-puteva u Srbiji smanjena je vidljivost.

Na auto-putu E-75, od petlje Grdelica do petlje Vranje, zbog pojave magle smanjena vidljivost na 50 do 100 metara, a od petlje Vranje do graničnog prelaza između Severne Makedonije i Srbije vidljivost je 100 metara.

(Tanjug)

