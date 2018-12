Zbog odrona prekid železničkog saobraćaja na pruzi Beograd-Novi sad

Deonica pruge izmedju stanica Karlovački Vinogradi i Čortanovci, na medjunarodnoj železničkoj magistrali Beograd-Novi Sad, danas je zatvorena za saobraćaj u 17.35 zbog klizišta i odrona na toj deonici, saopštilo je preduzeće „Infrastruktura železnice Srbije“.

Zbog prekida železničkog saobraćaja izmedju Karlovačkih Vinograda i Čortanovaca, medjunarodni voz iz Beča i Budimpešte za Beograd večeras će saobraćati samo da Novog Sada, a odatle do glavnog grada je organizovan prevoz putnika, navodi se u saopšptenju.

„Voz koji iz Šida večeras saobraća za Novi Sad, doći će samo do Čortanovaca i neće saobraćati do Novog Sada, dok će voz koji bi iz Novog Sada trebalo da krene za Šid poći iz železničke stanice Čortanovci, a neće saobraćati izmedju Čortanovaca i Novog Sada. Voz koji iz Beograda kreće za Suboticu u 19.53, večeras će moći da saobraća samo do Čortanovaca“, dodaje se u saopštenju.

Stručne službe „Infrastrukture železnice Srbije“ su na terenu i sanacija odrona je u toku.

