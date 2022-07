Zbog radova u Altini izmene u radu linija 81 i 81L

BEOGRAD – Zbog radova na rekonstrukciji Ulice Pavla Vuisića u zemunskom naselju Altina, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Simona Bolivara do zone raskrsnice sa ulicom Emila Zatopeka, do 15. septembra doći će do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza.

Vozila sa linija 81 i 81L saobraćaće u smeru ka okretnici „Altina 1“ trasom Pavla Vuisića, Amadova, Justina Popovića, Dragačevskih trubača, dok će u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Paviljoni)“ voziti trasom Pavla Vuisića, Svetomira Đukića, Justina Popovića, Grigorija Božovića, Pavla Vuisića i dalje redovno.

Na izmenjenom delu trase, vozila će koristiti privremena stajališta, navodi se sajtu opštine Zemun.

Napominje se da će, dok traju radovi, Amadova ulica biti jednosmerna u smeru ka Justina Popovića i Grigorija Božovića i u smeru ka ulici Pavla Vuisića.

(Tanjug)

