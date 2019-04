Zbog radova u Resavskoj neki potrošači bez grejanja

BEOGRAD – U okviru gradskog projekta rekonstrukcije Resavske ulice, JKP „Beogradske elektrane“ će izvoditi radove na delu toplovoda u Resavskoj ulici kod broja 41. Zbog neophodnih radova, danas u kasnim popodnevnim satima biće prekinuta isporuka toplotne energije potrošačima u Birčaninovoj ulici 7, 16 b, 18a i 20a, neparna strana Ulice kneza Miloša od broja 43 do 87, Miloša Pocerca od broja 23 do 54, Resavskoj od broja 42 do 86, Višegradskoj od 25 do 29 i Vojvode Milenka od broja 21 do 50d.

Očekuje se da će redovna isporuka toplotne energije potrošačima iz ovog dela grada biti nastavljena u ponedeljak 8. aprila u ranim jutarnjim satima, saopštile su JKP „Beogradske elektrane“.

(Tanjug)