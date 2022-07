Zbog radova u Vukasovićevoj ulici od danas izmene u prevozu

BEOGRAD – Zbog radova u Vukasovićevoj ulici, na delu od ulice Velizara Stankovića do okretnice „Miljakovac 3“, od danas do trećeg avgusta doći će do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza.

Vozila sa linija 48 i 47N saobraćaće na skraćenoj trasi do okretnice „Miljakovac 2“, dok se linija 505L privremeno ukida.

Kako je saopšteno iz gradskog Sekretarijata za javni prevoz, vozila sa linija 505 će u oba smera saobraćati trasom terminus „Miljakovac 1“, Čelebićka, Vareška, Borska, Velizara Stankovića, okretnica „Miljakovac2“, Velizara Stankovića, Borska, Miška Kranjca, Patrijarha Dimitirja, Kozačka, Vojvode Plemenca, Miljakovačke staze i okretnica „Miljakovac 3“.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta javnog prevoza.

(Tanjug)

