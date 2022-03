Zbog radova zatvorena sa saobraćaj Cetinjska ulica u Zemunu

BEOGRAD – Tokom radova na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže na području Starog jezgra Zemuna za saobraćaj je zatvorena Cetinjska ulica.

Kolovoz će biti zauzet i raskopan od raskrsnice sa ulicom Senjski trg i Oračkom do raskrsnice sa ulicom Vasilija Vasilijevića, saopštila je opština Zemun i navela da će izmena režima saobraćaja biti na snazi do 14. aprila i to na različitim deonicama ulice, budući da se radovi izvode fazno.

Projektom izgradnje kanalizacione mreže u Starom jezgru Zemuna obuhvaćeno je 30 ulica u kojima će, kako se dodaje, biti izgrađeno 6,5 kilometara kanalizacione mreže.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.