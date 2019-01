Zbog snežnih padavina vanredna situacija u Novoj Varoši

NOVA VAROŠ – Na teritoriji cele opštine Nova Varoš od danas je na snazi vanredna situcija, zbog snežnih padavina i nanosa koji su zamele puteve i ulice.

Do uvođenja vanredne situacije došlo je zbog novih pola metra snega koji je pao u poslednja dva dana.

„Najveće probleme putarima pravi jak vetar koji na usecima i prevojima pravi smetove visoke i preko dva metra. Zbog rizika od velikog snega i najave novih padavina, odlučeno je da se proglasi vanredne situacija“, kazao je Dejan Grbić, rukovodilac Odeljenja za održavanje puteva u Novoj Varoši, prenosi „Blic“.

Prema njegovim rečima, očekuje se da će se prilike dodatno pogoršati s obzirom na to da se u gradu, gde već ima oko pola metra snega pod kojim su ulice i trotoari, očekuje novih 20 centimetara.

Prognoze za planinske delove opštine najavljuju da će pasti još pola metra snega.

Kritično je i u Prijepolju gde na višim kotama ima i do metar snega.

Takva situacija je u Gornjim Babinama gde je dvadesetak domaćinstava odsečeno od sveta.

Zbog snežnih nanosa i zavejanih puteva dvoje đaka iz ovog sela danas nisu uspela da dođu u školu.

„Teška situacija je u planinskim delovima opštine, gde je temperatura ispod nule i ima dosta leda na putu. Najkritičnije je u Babinama, Jabuci, Kamenoj Gori, Pravoševu, Međanima, Aljinovića i Karauli. Tu je došlo i do stvaranja snežnih nanosa koji ponegde iznose i do dva metra. Jutros je put Gornjih Babina krenula ‘ulta’ koja pokušava da probije put do centra sela“, izjavila je članica Opštinskog veća Prijepolja Mirjana Bojović.

