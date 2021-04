Zelenilo Beograd kosi zelene površine u prestonici

BEOGRAD – Zaposleni u JKP „Zelenilo – Beograd“ ovih dana kose zelene površine u prestonici, a to je, inače, najobimniji posao Zelenila koji traje od marta do oktobra na više od 2.000 hektara travnjaka ukupno travnjaka o kojima to JP brine.

Kose se zelene površine svih kategorija, od parkova do zelenih površina u stambenim naseljima.

Na Paliluli se kosi u naselju Borča 2, na Zvezdari u naseljima Lipov lad, Denkovoj bašti i Mirijevu.

Na Voždovcu se kosi u stambenom naselju Banjica 1, a kose se i zelene površine u Ulici vojvode Stepe.

U opštini Rakovica je u toku košenje u naselju Vidikovac i Novom skojevskom naselju.

Na Savskom vencu kose se površine u ulicama Vase Pelagića, Andre Nikolića, Dinarskoj i naselju Topčidersko brdo.

Na Čukarici se kosi naselje Cerak vinogradi i Univerzitetsko naselje.

Na Novom Beogradu kosači se trenutno nalaze u blokovima 11c i 9a, u blokovima 4, 64, 70a i u 2. mesnoj zajednici u naselju Bežanijska kosa.

Površine koje su svrstane u prvu kategoriju kose se od 10 do 21 put.

Parkovske površine šireg centra grada svrstane su u drugu i treću kategoriju i one se kose od sedam do devet puta.

Na košenju je svakodnevno angažovano u proseku 160 radnika Zelenila, sa neophodnim mehanizaciono-multifunkcionalnim vozilima, trimerima, kosačicama i zglobnim traktorima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.