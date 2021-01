Zemljotres u Kragujevcu (foto)

Danas oko 12 časova zabeležen je potres u Kragujevcu.

Kako se navodi na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda, automatski je zabeležen potres magnitude 3,3 Rihtera.

Felt #earthquake (#zemljotres) M3.4 strikes 10 km SW of #Kragujevac (#Serbia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/hGJNMZuDq2 pic.twitter.com/28r9ufNcB4

— EMSC (@LastQuake) January 25, 2021