Zemun: Kej oslobođenja, Njegoseva i Borcanska danas bez vode

BEOGRAD – Potrošači u Ulici kej oslobođenja, od Karamatine do kraja, Borčanskoj i Njegoševoj ulici, od Fruškogorske do Keja oslobođenja, danas će od devet sati do ponoći biti bez vode, zbog radova na vodovodnoj mreži u opštini Zemun.

Danas od 8 do 18 sati vodu neće imati ni potrošači u Ulici Milije Stanojlovića, od broja 30 do kraja ulice, u naselju Umka zbog radova „EPS Distribucije“ Beograd na opštini Čukarica i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta beogradskog vodovodnog sistema.

Kako je saopšteno iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Iz ovog preduzeća apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

