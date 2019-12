Žena koja ima ovih 11 osobina prava je bomba u krevetu

Večito pitanje mnogih dama je kako izgledaju dok su prepuštene strasti u krevetu i koji su to znaci, osim onih očiglednih, koji otkrivaju da zaista uživaju u vođenju ljubavi.

Odgovor na to pitanje dali su muškarci koji su priznali šta to, prema njihovom mišljenju, čini ženu bombom u krevetu.

1. Oduševljenje

„Entuzijazam!“

2. Privlačnost

„Manje je bitno što žena radi u krevetu. Važnije je koliko voliš tu osobu i koliko te privlači.“

3. Iskra

„Pre svega naša hemija. Najbolji seks koji sam imao bio je sa ženom koja se ekstremno palila na mene i to se je jasno moglo osetiti.“

4. Požuda

„Muškarci žele da se žudi za njima – jednako kao i žene. Kad mi žena šapuće na uvo i govori koliko me želi i koliko sam joj seksi i to mi i pokaže – to mi je superseksi.“

5. Milovanje

„Kad mi pokaže da voli moje telo – svejedno da li je to verbalno ili telesno (noge oko mojih bokova, grljenje…). Ako se na kraju još želi maziti, to je fenomenalno!“

6. Otvorenost i samopouzdanje!

„Seksualna kompatibilnost. Imam nekih posebnih želja i smatram da je sjajno ako je žena barem otvorena za to, premda možda neće nikada to isprobati. Važno mi je da se dobro osećam u krevetu i da mogu biti onakav kakav jesam, bez straha da će me neko osuđivati. A najviše mi je seksi kod žene kad ima samopouzdanja za vreme seksa!“

7. Puni angažman

„Svako je drugačiji. Dok god joj je zabavno, uživa i kaže mi šta sve želi – sve je predivno.“

8. Srce

„Oduševljenje je sve! Talent i sposobnosti ne donose ništa ako nisi pri tome sa srcem.“

9. Želja za eksperimentisanjem

„Ako žena želi da ispita sve aspekte seksualnosti, to je za mene predivan doživljaj. Sposobnost komuniciranja je pri tome vrlo važna.“

10. Mobilnost

„Ono što čini ženu sjajnom u krevetu je činjenica da ne moramo obavezno biti u krevetu. Sve što si želim je da seks nije uvek u krevetu, ispod prekrivača, s ugašenim svetlom, pre spavanja… Želim seks u automobilu, u kuhinji, hodniku, svejedno gde. Čak ne mora biti seks, nego samo da znam da me želi. To mi je jako seksi i to želim od svoje partnerke.“

11. Prisutnost

„Činjenica da je sa mnom u krevetu.“