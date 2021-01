„Žena mora da bude mačkasta“: Nove šok izjave doktora Nestorovića

Doktor Branimir Nestorović u 2020. godini imao je mnoge kontroverzne izjave, a sudeći po nedavnom pojavljivanju u medijima, i u ovoj godini nastavlja u istom maniru.

Pulmolog Nestorović je gostovao u emisiji „Glamur“ u kojoj je odmah na početku, kroz kratak osvrt na temu virusa korona, svojom izjavom izazvao oprečna mišljenja.

– I onda je došla ova korona. Ljudi su bili zaključani. I umesto da se bave seksom, što bi bilo pametnije, oni onda gledaju televiziju – rekao je doktor Nestorović.

Ova izjava jeste možda je neke i nasmejala, možda je i sam Nestorović izrekao u šaljivom kontekstu, ali sigurno je i mnogima zaparala uši. Ipak, nije se tu zaustavio.

U nastavku intervjua, Nestorović je govorio i o gojaznosti, te je rekao da nekoliko kilograma viška nije problem za naše zdravlje. On je potom izdeklamovao nekoliko naučnih studija koje potvrđuju njegovu tezu.

– Ne treba imati veliki stomak. Onaj viseći stomak, to su već bele masti koje su štetne – rekao je on.

Takođe, otkrio je da se i on ugojio posle vojske čak 20 kilograma na mediteranskoj hrani i objasnio da je gladovanje, odnosno post i popularna autofagija, zapravo dobar i zdrav način da se izgube neželjeni kilogrami.

O ovoj bolesti koja pogađa sve veći deo čovečanstva, Nestorović se nadovezao govoreći o ženama koje imaju drugačiji raspored masnog tkiva od muškaraca pa je zato sasvim u redu i da imaju neki kilogram viška.

– Žensko telo ima masne rezerve prvenstveno zbog trudnoće. Par kilograma viška od savršenog nije problem, a i niko ni treba da bude savršen – rekao je Nestorović.

On se osvrnuo i na period kada je živeo u Nemačkoj gde je saznao da postoji takozvani „Klub debelih žena“.

– U tom klubu su bile žene koje su uglavnom imale preko 200 kilograma, a posećivali su ih uglavnom mršaviji muškarci – rekao je pulmolog i obrazložio to izrekom da „svaka roba nađe svog kupca“.

Nakon objašnjenja da su različitim muškarcima drugačije stvari privlačne na ženama, rekao je i kakva je žena po njegovoj meri.

– Žena mora da bude mačkasta. Mora da ima nešto ženstveno u sebi. Prava žena mora da bude malo luda. Ona mora povremeno malo džigericu da ti gricka. To je sve potpuno normalno. Mora da bude prava pravcata žena. Ne sme da ti bude dosadno s njom, jer to je suština cele priče – objasnio je on.

Jedna od njegovih najkontroverznijih izjava u prethodnoj godini ticala se teorije da ljudi sa svetlim očima i negativnom krvnom grupom zapravo potiču od vanzemaljskih vrsta sa Marsa.

Nestorović je tu teoriju preneo i u 2021. ali je napomenu da je to pričao kao „zezanje“, ali da takve teorije promovišu i „ozbiljni naučnici i da je priča svakako interesantna“.

