Zidjin: Kračunović koji štrajkuje glađu tražio za zakup više od pola miliona evra

Kompanija Zidjin Majning (Serbia Zijin Mining) danas se oglasila po drugi put saopštenjem u kome navodi detalje pregovora sa Zlatiborom Kračunovićem iz Slatine koji je, zbog neuspešnog ishoda pregovora, stupio u štrajk gladju ispred sedišta ove kompanije.

„Kako bi odgovorila na netačne i tendenciozne navode Kračunovića, kompanija Serbia Zijin Mining dostavlja javnosti proces pregovora sa pomenutim gospodinom u toku kojih je on, kao vlasnik zemljišta pod šumom od 80 ari, od kompanije Zijin Mining prvobitno tražio da mu se kupi 8.000 kvadrata zemljišta na Avali ili Kosmaju, a prilikom poslednjih pregovora, da mu se za 8.000 kvadrata zemljišta pod šumom po ceni od 45 dinara po kvadratu, plaća mesečni zakup na 15 godina“, navodi se u saopštenju Zidjin Majning-a.

U ovoj kompaniji su izračunali da bi u tom slučaju u narednih 15 godina Kračunoviću mesečno isplatili po 3.000 evra, odnosno za 15 godina 540.000 evra.

„Mislimo da je zarad jasnog uvida u čitav ovaj postupak neophodno da javnost u Srbiji zna da su ka kompaniji bili upućeni nerealni zahtevi i da nije uopšte u pitanju kategorično odbijanje od strane pomenutog lica da zemlju proda kompaniji, kako on to navodi, po uslovima koji su već daleko iznad trzišnih vrednosti, već da on želi da otudji pomenutu nekretninu, ali pod uslovima koji su gore navedeni, a čime bi se povredio ne samo zakon već i interesi svih lica sa kojima je dogovor prehodno postignut“, navode iz Zidjina.

Kompanija jos jednom ističe da je postupak otkupa zemljišta vršen strogo po zakonima Srbije, a uz poštovanje svih procedura, prisustva službenih lica koja su vršila procenu, kao i vlasnika parcela.

„Ovakvo smišljeno vršenje pritiska na kompaniju smatramo nekorektnim, jer u iskazima gospodina Kračunovića pojedini mediji vide model demonstacije moći kompanije nad malim čovekom, gde je on predstavljen kao žrtva, a zapravo je ono što odgovara istini sasvim drugačije“, zaključili su u ovoj kineskoj kompaniji koja upravlja rudnikom bakra Čukaru Peki.

Kompanija Zidjin Majning navodi će i dalje poslovati po zakonima, uz uvažavanje svih interesa članova lokalne zajednice.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.