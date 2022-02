Zlatibor Lončar: Epidemijska situacija u Srbiji pod kontrolom

„Kapaciteti u bolnicama su manje popunjeni, što nam daje mogućnost da se više pozabavimo nekovid pacijentima, koji su morali da čekaju sve ovo vreme i ponovo reformišemo sistem za pacijente koji moraju da se zbirinu a nemaju koronu“, rekao je Lončar prilikom obilaska Opšte bolnice u Požarevcu, u koju je resorno ministarstvo uložilo više od milion evra.

Ministar je apelovao na one koji se do sada nisu vakcinisali, da to učine, navodeći da tok pandemije zavisi od svih, zbog čega je važno pridržavati se mera, za koje se, prema njegovim rečima, dokazano zna da deluju.

Više od milion evra dato za Opštu bolnicu u Požarevcu

Opšta bolnica u Požarevcu je zahvaljujući ulaganjima Ministarstva zdravlja dobila novi, moderni skener, najnoviji rendgen i kompletno opremljen sanitet, a vrednost ulaganja je više od milion evra, rekao danas u Požarevcu ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Ministar je prilikom posete Opštoj bolnici kazao da Požarevac do sada nije imao takav skener, već mnogo slabiji, star 16 godina.

(Tanjug)

