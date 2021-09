Zoo planet“ iz Niša zbrinuo 5.500 životinja, medju njima i uplakanog magarca

Udruženje „Zoo Planet“ iz Niša nedavno je obeležilo 12 godina rada i tokom tog perioda volonteri udruženja zbrinuli su više od 5.500 napuštenih ili povredjenih domaćih i divljih životinja.

Predsednik udruženja „Zoo Planet“ Dušan Stojanović rekao je da se trenutno u „Zoo kutku“ u selu Kamenica nalazi više od 180 životinja, medju kojima i jedan srndać, pet magaraca, više konja, zečeva, golubova…Stojanović je rekao da je sve posebno dirnulo spasavanje magarca kojeg je vlasnik nameravao da proda klanici.

„Kada sam otišao na lokaciju i video magarca, vlasnik je rekao – ako ga ne otkupite, ide sutra na klanicu, doći će ljudi koji se bave otkupom životinja za klanje. On je u tom trenutku podigao glavu, pogledao me i počeo da njače. Prišao mi je, stavio glavu na stomak i krenule su suze. Ti neki trenuci gde životinja oseti da je to trenutak kada može da bude spašena i kako životinja u tom trenutku odreaguje, to se zaista ne može rečima opisati.“

Magarac je za 250 evra otkupljen od vlasnika zahvaljujući donacijama gradjana. Od para koje su preostale nakon otkupa „Zoo kutku“ će do zime biti napravljen novi prostor.

„Zoo Planet“ osnovan je pre 12 godina sa željom da se pomogne divljim i strogo zaštićenim vrstama životinja.

„Počeli smo sa željom da pomažemo strogo zaštićenim životinjama jer u tom periodu u Nišu i Nišavskom okrugu nije postojala organizaija koja se bavila divljim i strogo zaštićenim vrstama životinjima, dok su se psima i mačkama bavile druge organizacije. Krenuli smo kod svojih kuća da smeštamo životinje i nakon pet godina došli smo ovde gde smo formirali „Zoo kutak“, objašnjava Stojanović.

Volonterka udruženja „Zoo planet“ Elizabeta Savić kazala je da životinje u „Zoo kutak“ dolaze uplašene i u lošem stanju.

„Dodju divlje, uplašene, povredjene… Ptice, zečevi, oni sada kao da su kod kuće, ne žele da odu od nas. Vole nas i mi volimo njih.“

Članovi Udruženja „Zoo Planet“ odazivaju se na pozive za spasavanje svih vrsta životinja, a gradjani Niša tokom leta najčešće ih pozivaju zbog zmija koje pronalaze u svom dvorištu ili u kući.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG)

(Beta)

