Zoran Radojičić: „Beograd potpuno spreman i u pripravnosti za sneg“

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić izjavio je da je na današnjoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije doneo naredbu o aktivnostima kriznih timova za vanredne situacije i opštinskih štabova u predstojećim zimskim uslovima.

Od danas od 19 časova „Beograd put“ je u četvrtom stepenu pripravnosti zimske službe, do ponedeljka, 13. decembra, do 19 časova. To znači da na raspolaganju imamo 90 velikih kamiona, 20 manjih multikar vozila i 15 utovarnih mašina, naveo je Radojičić.

(Tanjug)

