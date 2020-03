Zvanično potvrđeno: Pse po Beogradu neko truje

Stigli su prvi zvanični podaci sa Katedre za sudsku medicinu Veterinarskog fakulteta prema kojima se osnovano sumnja da su tri psa otrovana. Sledeći na potezu – VMA.

Nekoliko pasa je preminulo prethodnih dana, a njihovi vlasnici tvrde da su otrovani na Kalemegdanu.

Sa Katedre za sudsku medicinu Veterinarskog fakulteta je nakon autopsije njihovih tela utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su otrovani. Uzorci se sada šalju na dalje toksikološke analize u centar za kontrolu trovanja na VMA.

Utvrđeno je da su sva tri psa imala idetnične patološke promene koje su dovele do uginuća, a da ranije nisu bili bolesni. Njihovi vlasnici kažu da su boravili u istom području.

Za dve nedelje trebalo bi da bude poznato koji je otrov u pitanju, ali i da li je opasan i po ljude.

Direktor „Veterine Beograd“ ranije je saopštio da na uzorcima koje su oni uzeli nije pronađen otrov, kao i da nije bilo novih slučajeva trovanja pasa.

Prema navodima građana, otrov je postavljen kod Cvijete Zuzorić i dečjeg igrališta na Malom Kalemegdanu. Oni su i oblepili plakate kojima se upozorava da je to područje opasno za kućne ljubimce i decu.

Prema članu 269 Krivičnog zakonika, trovanje životinja je krivično delo a za to je predviđena zatvorska kazna do godinu dana i novčana kazna od 10.000 do 100.000 dinara.

(Sputnjik)