Srbijavoz: Besplatan autobuski prevoz do stanica Petrovaradin i Novi Sad ranžirna

Preduzeće „Srbijavoz“ saopštilo je danas da je organizovalo besplatan autobuski prevoz putnicima od Železničke stanice Novi Sad do stanica Petrovaradin i Novi Sad ranžirna, dok je centralna stanica u tom gradu zatvorena nakon urušavanja nadstrešnice, u kom je poginulo 14 osoba.

Preduzeće „Srbijavoz“ je u saopštenju navelo da su autobuski prevozi organizovani u oba smera, kao i će biti 80 polazaka dnevno.

„Dok se ne steknu svi potrebni uslovi da se železnička putnička stanica Novi Sad otvori za prijem i otpremu vozova, na snazi je izmenjena organizacija saobraćaja putničkih vozova na pruzi Novi Sad – Beograd Centar, kao i na pruzi Novi Sad – Bogojevo – Sombor – Subotica“, dodaje se u saopštenju.

Preduzeće navodi da to znači da će svi vozovi koji su prema redu vožnje planirani za saobraćaj između stanica Beograd Centar i Novi Sad, do daljnjeg saobraćati preko stanice Petrovaradin, a svi vozovi koji su prema redu vožnje planirani za saobraćaj preko stanica Bogojevo, Sombor i Subotica, do daljnjeg će saobraćati preko stanice Novi Sad ranžirna.

Autobusi za Petrovaradin kreću iz centra Novog Sada (Uspenska ulica – stajalište u Šafarikovoj), a putnicima koji pristižu vozovima iz pravca Beograda, obezbeđen je prevoz autobusom od železničke stanice Petrovaradin do centra Novog Sada, dodaje se u saopštenju.

Vreme putovanja autobusa na toj relaciji je oko 20 minuta, a autobusi kreću u proseku na svakih pola sata, počev od 6 sati ujutru, pa sve do 45 minuta posle ponoći.

„Srbijavoz“ organizuje autobuski prevoz za putnike na relaciji Novi Sad (prekoputa železničke stanice) – Novi Sad ranžirna – Novi Sad (prekoputa železničke stanice).

Ti autobusi će biti postavljeni na platou prekoputa železničke stanice Novi Sad centar, i kretaće u proseku na svakih 2 sata, od 7:18 do 22 časa, a putovanje autobusom između ote dve stanice traje oko 10 minuta.

(Beta)

