SSP: Ministarka pre uniformi da obezbedi đacima knjige i skloni narko dilere iz škola

Pre nego što ministarka Milica Đurđević Stamenkovski učenicima obuče uniforme i ogrne ih trobojkom, trebalo bi da im obebedi besplatne udžbenike, pribor, prevoz, besplatan obrok u školi, bezbednost, kao i da skloni narko dilere iz škola i kriminalce iz javnog prostora, izjavila je narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Irena Živković.

„Kažete da ‘deca treba da osete red’ i to kažete u državi u kojoj su suspendovani zakoni, u kojoj se ta deca ne osećaju sigurno, a onda i sama vide da bez novca ne mogu ni da se školuju, čak ni da se leče, kao i to da do novca mogu doći modelom koji im sa svih strana prezentujete: kriminalom ili promiskuitetom“, istakla je Živković reagujući na izjavu ministarke za brigu o porodici da bi u škole trebalo uvesti uniforme u bojama srpske zastave.

Živković je navela da se porodice raspadaju jer usled nemaštine roditelji rade po dva posla, mladi ljudi se retko usuđuju da osnuju porodice jer najčešće rade pod ugovorima, i zavise od stranačkog angažmana, a ministarka najavljuje da će u svakoj opštini osnovati kancelariju za brigu o porodici.

„Ovih dana, pred izbore, delite bolesnima od retkih bolesti vaučere za banjsko lečenje i kupovinu medikamenata u apotekama, kao poklon, jer kažete to je način da pokažete da država brine o njima. Nije to način. Način je da imaju svoja prava i podršku države uvek. Problemi se mogu rešiti samo sistemski, a to neće moći sve dok sa vlasti ne odu oni sa kojima ste se udružili, a koji su sve institucije suspendovali i stavili u službu politike“ zaključila je Živković u pisanoj izjavi.

(Beta)

