SSP: Na pojedine intervencije pacijenti u Kragujevcu čekaju i po šest godina

U Stranci slobode i pravde (SSP) u Kragujevcu ukazali su na duga čekanja pacijenata na magnetnu rezonancu, pojedine dijagnostičke preglede i operacije u državnoj zdravstvenoj ustanovi, zbog čega su građani prinuđeni i da „dižu kredite i prodaju imovinu“ da bi se lečili u privatnoj praksi.

„Ministre Lončar, da li znate da se u Kragujevcu na magnetnu rezonancu kičmenog stuba čeka do septembra 2025. godine, na magnetnu rezonancu glave do marta 2027. godine, na pregled abdomena do maja 2025. godine, na pregled dojki do maja 2025, na operaciju kuka do jula 2026. godine, a kolena čak do februara 2030. godine“, upitao je predsednik odbora SSP u Kragujevcu i narodni poslanik Dalibor Jekić.

On je naveo da nije tačna izjava ministra zdravlja Zlatibora Lončara da ljudi neće da koriste zdravstvene usluge u državnim ustanovama zato što nema poverenja između pacijenata i lekara.

Jekić kaže da je razlog što čekanje na dijagnostičke preglede i intervencije obesmišljava lečenje, pa su pacijenti prinuđeni da se snalaze kako znaju i umeju.

„Zahtevam od ministra Lončara da se izvini građanima Srbije, kao i da zdravstveni sistem stavi u funkciju brige o zdravlju umesto što ga već deceniju zloupotrebljavaju za koruptivne poslove i stranačku propagandu. Prvi korak u tom pravcu mora da bude povećanje plata lekara i medicinskih sestara koji beže iz Srbije pa uskoro neće imati ko da nas leči uopšte“, zaključio je Jekić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.