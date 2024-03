SSP: Šapić i režim građane maltretiraju gužvom u centru Beograda

Stranka Slobode i pravde (SSP) je danas ukazala da je više od nedelju dana paralisan saobraćaj u Dečanskoj ulici u strogom centru Beograda, pa time u i celom gradu, čime „nesposobni režim“ na čelu sa predsednikom Privremenog organa Beograda, bivšim gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem, „maltretira“ građane.

„Radovi kasne jer je rok (za završetrak) bio juče. Da ih interesuje život ljudi, mogli su da ostave makar dve trake u smeru ka Terazijskom tunelu, pošto se radovi realno vrše u jednoj traci“ – rekao je u pisanoj izjavi predsednik Izvršnog odbora SSP Marko Dimić.

Po njegovim rečima, „zbog svega ovoga ih Beograđani neće, pa Srpska napredna stranka (SNS) mora da dovodi čak i aktiviste zaposlene u javnim preduzećima da rade kampanju u Beogradu“.

„Izbore 17. decembra su pokrali jer su uvezli i birače koje i dalje dovoze, ali i pored toga su izgubili. Nakon primene preporuka ODIHR-a konačno će otići u političku penziju iz koje će odgovarati za sav kriminal i korupciju pred nezavisnim i slobodnim institucijama“, zaključio je Dimić.

JKP Begradski vodovod i kanalizacija je saopštilo da je „zbog nepredviđenih radova na sanaciji dodatnog kvara na uličnoj kanalizacionoj mreži do ponedeljka, 18. marta, do kraja dana, produženo zatvaranje za saobraćaj dela Dečanske ulice od Nušićeve do Trga Nikole Pašića“.

(Beta)

