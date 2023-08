SSP: Tepić podnela krivičnu prijavu protiv tužiteljke Vukićević zbog neistinitog zvaničnog odgovora

Šefica poslaničke grupe „Pravac Evropa“ i potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić podnela je krivičnu prijavu protiv tužiteljke Tanje Vukićević jer joj je poslala neistinitu informaciju da protiv šefa Višeg javnog tužilštva Nenada Stefanovića nije podneta disciplinska prijava Državnom veću tužilaca.Kako je navedeno u saopštenju SSP tužiteljka Vukićević je u zvaničnom službenom odgovoru Tepićevoj navela informaciju da ni protiv Stefanovićeve zamenice u VJT Brankice Marić nije podneta disciplinska prijava, iako je i protiv nje podneta.Njih su Disciplinskom tužiocu prijavile smenjene tužiteljke Jasmina Paunović i Bojana Savović.“Tužila sam krivično tužiteljku Vukićević ne samo zbog toga što je nesporno učinila krivično delo dajući zvanično neistinitu informaciju da nije podneta disciplinska prijava protiv šefa Višeg javnog tužilaštva Nenada Stefanovića – a jeste, nego i zato što sam potpuno bila skandalizovana činjenicom da je to izvršila čak dva puta zaredom, dakle dva krivična dela sa dva falsifikata“, rekla je Tepić u saopštenju.Tepić je ocenila da je problematično ako znamo da ovo nije učinio neki amater, pravno neuk čovek, već tužiteljka i to u ime najvišeg tužilačkog tela u državi kao što je Visoki savet tužilaštva.“Ovde ima elemenata i organizovanog kriminala, jer je nemoguće da je sama to izvršila bez odobrenja vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac. A da jeste, to bi onda opet bilo jako problematično, jer je izašla iz svojih ovlašćenja. Moje je uverenje da je sve ovo lično naložila Zagorka Dolovac da bi zaštitila izuzetno problematičnog tužioca Nenada Stefanovića, a da je Vukićevićeva izvršilac Zagorkinog naloga“, navela je Tepić.Tepić je ocenila da bi odustala od onoga što radi kada bi se razmišljala o očekivanjima, sumnjama i pesimizmu.“Da se rukovodim time, odavno bih odustala od svega što godinama radim, naročito ukazujući upravo na sistemsku zaštitu korupcije i kriminala, na tužilaštvo koje je tu ključno „usko grlo“, na to da zakoni nisu jednaki za sve, da su kriminalci i krivci bliski režimu ili zaštićeni ili čak napreduju, a „običan čovek“ trpi nepravdu i pravno nasilje“, zaključila je Tepić.

(Beta)

