Stanković (NPS): Tužilaštvo da ispita brojne afere Dragane Sotirovski

Odbornik Narodnog pokreta Srbije u Skupštini grada Niša Đorđe Stanković izjavio je danas da tužilaštvo treba da ispita „brojne afere“ nekadašnje gradonačelnice Dragane Sotirovski na koje je opozicija ukazivala proteklih godina.

„Akva park, koji je kao veliki plan pokrenula Sotirovski pre dve i po godine, bila je zapravo kombinacija za pranje para. Uloženo je milion evra tamo, a sada je to groblje betona koje verovatno ničemu neće služiti“, rekao je Stanković na konferenciji za novinare.

Po njegovim rečima, Sotirovski je socijalni stan dodelila svom zetu, a cena ograda na gradskim bulevarima bila je četiri puta veća od tržišne.

Stanković je kazao da je gradonačelnica želela da uzme za sebe veliki procenat od poslova koji su se radili bez tendera, a u vezi su sa vanrednim situacijama i da je zbog bahatosti napravila grešku koja je koštala slobode.

„Firme koje su do sada radile te stvari su očigledno neku proviziju davale. Posao je uvek funkcionisao sa šest, sedam, osam odsto provizije. Pogrešan korak gradonačelnice jeste što je ona želela veću proviziju kada su u pitanju vanredne situacije, želela je 30, 40 i 50 procenata“, naveo je Stanković.

On je apelovao na tužilaštvo da istraži ko u bliskoj porodici ili među prijateljima Dragane Sotirovski ima stanove u zgradam koje gradi „Dičko gradnja“ i koliko su ih platili.

„Ta firma je na Somborskom bulevaru izgradila stambenu zgradu sa sedam spratova iako je bila dozvoljena izgradnja zgrade sa šest spratova. Gradski većnik Nenad Stanković je omogućio promenu Generalnog regulacionog plana i povećao spratnost na sedam spratova, a Sotirovski je pokušala da spreči medije da o tome pišu“, rekao je Stanković.

Prema njegovim rečima, tužilaštvo mora da ispita i ugovor koji je prethodna gradska vlast sklopila sa firmom „Sanit“ za dezinfekciju, dezinsekciju i prskanje komaraca.

„Ugovorom koji je grad imao do 2023. godine zaprašivanje komaraca plaćano je tri do 3,5 miliona dinara, dok Grad Kragujevac daje za to 2,2 miliona dinara. Niš ima potpisan ugovor na 15 godina za 60 miliona dinara godišnje. To je čista korupcija i ugovor mora da bude raskinut“, ocenio je Stanković.

On je zatražio i odgovornost onih koji su naložili da Niš plati validatore karata za autobuse gradskih prevoznika 200.000 evra, a da vrlo brzo nakon što su postavljeni Aleksandar Vučić najavi da se u Nišu uvodi besplatan prevoz.

(Beta)

