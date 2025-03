Student: Protest 15. marta biće drugačiji od prethodnih

Student Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu Aleksa Dragović izjavio je da će protest 15. marta u Beogradu, na koji su pozvali studenti, biti drugačiji od prethodnih i da će trajati „prilično dugo“.

„Sigurno će se razlikovati od prethodnih, pre svega po broju ljudi, po motivisanosti i volji, po krajevima i sredinama iz kojih će ljudi da dolaze. Građani treba da znaju da će protest trajati prilično dugo“, kazao je Dragović za televiziju N1.

Dragović je rekao i da je pred protest „burna atmosfera“ u zemlji, da su „dosta velika očekivanja“ od tog skupa i da su „veliki ulozi“, piše na sajtu televizije N1.

„Evidentno je da je vlast uplašena. Pominju da je policija spremna da reaguje, da čuva red i mir, a to je zadatak policije, to se podrazumeva, nema potrebe pominjati. To samo govori da oni žele da zaplaše ljude da će doći do incidenta. Ili kao da preventivno upozoravaju ljude da ne prave incidente, iako to niko ne planira“, naveo je.

Dragović je rekao da incidenti nikada nisu potekli sa strane studenata i dodao da su oni „i više nego dobro zaustavljali incidente, čak nekada i bolje nego sama policija“.

