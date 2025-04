Studenti: Ukoliko se raspiše konkurs za Savet REM-a, povući ćemo se sa blokade RTS-a

Studenti koji od 14. aprila blokiraju objekte Radio-televizije Srbije (RTS) u Beogradu, ponovili su večeras da je njihov zahtev raspisivanje konkursa za kandidate Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), dodajući da će se, ukoliko dođe do raspisivanja konkursa, povući sa blokade i vratiti na svoje fakultete.

Studentkinja Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu Katarina Jevtić rekla je u emisiji „Utisak nedelje“ da su oni blokadu RTS-a otpočeli sa jednim ciljem – raspisivanje konkursa za kandidate Saveta REM-a, koji ne postoji od 4. novembra 2024. godine, preneo je portal Nova.rs.

„Nismo bili targetirani samo na RTS-u, već smo bili tema u pričama drugih medija sa nacionalnom frekvencijom. Mi se nadamo da će ga raspisati“, rekla je Jevtić i dodala da će u tom slučaju „spakovati svoje stvari i vratiti se na fakultete“.

Student Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vanja Lukić dodao je i da „diverzije i pokušaji skretanja sa teme nisu bili uspešni“.

„Vraćamo se fakultetima, to je bio naš zahtev i ukoliko se on ispuni mi se povlačimo. Mi ulažemo veliku nadu da će to biti rešeno, ali svesni smo da je ovo samo prvi korak“, rekao je Lukić i dodao da će studenti nastaviti da prate razvoj situacije.

Studentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Zoe Gavrilović kazala je da im nije bitno čiji je zahtev za raspisivanje konkursa, nakon što je opozicija tražila sednicu skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje, već da REM mora da obavlja svoj posao.

„Svakako da nam nije bitno da li je zahtev naš ili opozicioni, bitno je da bude ispunjen. REM mora da poštuje zakon i radi svoj posao. Ovo nije prva blokada RTS-a, mi smo više puta ukazivali na problematiku sa RTS-om. Mi ćemo pomno pratiti napredak, kao što smo se tada skupili, to možemo uraditi ponovo“, kazala je Gavrilović.

(Beta)

