Sukob propalestinskih i proizraelskih demonstranata u kampusu univerziteta UCLA

U kampusu Univerziteta Kalifornija u Los Anđelesu (UCLA) danas su izbili sukobi između propalestinskih i proizraelskih demonstranata.

Pristalice Izraela pokušale da rasture proteste onih koji podržavaju Palestince, nakon čega je policija u opremi za razbijanje demonstracija formirala kordon, razdvojila grupe i zaustavila sukob.

Sukobi na UCLA su se desili oko prostora na kome su propalestinski demonstranti podigli šatore i napravili kamp sa zaštitnim barikadama.

Pristalice Izraela pokušale su da sruše barikade, šatore i stolice, dok je jedna grupa oborila na zemlju propalestinskog demonstranta i potom ga šutirala i udarala palicama.

Još uvek nema informacija o tome koliko je ljudi povređeno. Gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bass nazvala je nasilje „odvratnim i neoprostivim“.

Nekoliko sati ranije, policija je u opremi za razbijanje demonstracija upala u zgradu na Univerzitetu Kolumbija koju su juče zauzeli propalestinski demonstranti, uhapsila 25 osoba i razbila protest kojim je blokiran fakultet. Na tom mestu je održan prvi propalestinski protest koji je inspirisao blokade školskih ustanova širom sveta.

Velika grupa studenata sa tog univerziteta zatim je otišla do Gradskog univerziteta Njujorka, Siti Koledž Njujork CUNY (City College of New York – CUNY) da se pridruži tamošnjim demonstrantima, ali je i na tom fakultetu rano jutros intervenisala policija na poziv uprave fakulteta i uhapsila još 25 studenata.

Uprava Njujorškog gradskog univeruziteta (CUNY) nazvala je nasilnim niz incidenata, kojima je, prema njima, „dovedena u pitanje javna bezbednost tokom poslednjih šest dana“, koliko su u toj ustanovi trajali protesti studenata koji se bune zbog rata u Gazi.

Uprava fakulteta je jutros prijavila požar u jednoj od zgrada navodno izazvan ubačenom bakljom, kao i sukobe sa policijom, pokušaj upada u jednu od zgrada sinoć i provalu u upravnu zgradu fakulteta tokom koje su oštećene kancelarije i razbijena staklena vrata.

Izraelska vojna ofanziva u Pojasu Gaze dovela je do najvećeg izliva nezadovoljstva medju američkim studentima još od antirasističkih protesta 2020. godine.

(Beta)

