Suroi: Izjava Brnabić o pritvorenom Jankoviću ‘mešanje u identitet kosovskih Srba’

Dejan Janković,dep.dir. of Kosovo police, a respected professional and leader of K.Serb integration into the service may be charged, says @anabrnabic , for undermining the constitutional order of Serbia. Another turn of the screw on K. Serbs, their identity, 🇽🇰🇷🇸normalization. pic.twitter.com/NgTR5pXbKc

— VetonSurroi (@VSurroi) April 18, 2024

Kosovski analitičar i publicista Veton Suroi je danas ocenio da je izjava predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić kojim se opravdava pritvaranje zamenika Generalnog direktora Policije Kosova Dejana Jankovića „mešanje u identitet kosovskih Srba“.

Janković je uhapšen u sredu na administrativnoj liniji, u Srbijom zbog, kako su ocenile srpske vlasti, „kršenja ustavnog poretka Srbije“ što je danas Brnabić ponovila.

Suroi je na platformi Iks (X) napisao da je to što se „Dejan Janković, zamenik direktora Kosovske policije, ugledan profesionalac i lider integracije kosovskih Srba u službu (policiju), može optužiti, kako kaže Ana Brbanić, za podrivanje ustavnog poretka Srbije, još jedna intervencija u identitet kosovskih Srba“.

Tokom jučerašnjeg dana, po izjavi ministra spoljnih poslova Kosova Dželjalja Svečlje, Srbija je na granicama sa Hrvatskom, Mađarskom i na prelazima između Kosova i Srbije zaustavila 1.400 građana Kosova koji su putovali kroz Srbiju.

Među njima je bilo i deset pripadnika Kosovske poliicje, od kojih su juče i danas oslobođena devetorica, dok je Jankoviću određen pritvor od 48 sati.

Ambasador SAD na Kosovu Džefri Hovenijer je danas tražio hitno oslobađanje Jankovića.

(Beta)

