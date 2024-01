Sutra u Srbiji do čak 20 stepeni i vetrovito

U Srbiji se sutra očekuje osetno toplije vreme uz umereni i jak južni i južnozapadni vetar koji će imati i olujne udare na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinama, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vreme će biti promenljivo – mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. U istočnoj Srbiji se ujutro i pre podne očekuje kiša koja će se zbog niske temperature lediti pri tlu.

Jutarnja temperatura iznosiće od pet do 10 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 15 do 20, dok će na istoku zemlje ujutro biti od minus tri do minus jedan, a najviša dnevna od dva do šest stepeni.

I u Beogradu se sutra očekuje osetno toplije uz umeren i jak južni i jugozapadni vetar koji će oslabiti popodne.

Tokom dana se očekuje promenljivo vreme, u pojedinim delovima grada s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura oko osam, najviša dnevna oko 18 stepeni.

Kiša koja se se ledi pri tlu očekuje se noćas i u četvrtak ujutro (18.01.) i pre podne na širem područu u istočnoj Srbiji.

U petak se očekuje zahlađenje uz prelazak kiše u sneg, pre podne u Vojvodini i zapadnoj Srbiji gde se očekuje i stvaranje tanjeg snežnog pokrivača, popodne i u centralnim, a krajem dana i noću i u ostalim predelima Srbije uz prestanak padavina na severu. Duvaće umeren do jak severni i severozapadni vetar.

U subotu na severu Srbije razvedravanje. U ostalim krajevima oblačno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Pre podne se prestanak snega očekuje u zapadnim i centralnim, a uveče i noću i u ostalim predelima Srbije.

U nedelju ujutro se očekuje slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, na jugu uz malu oblačnost, ali hladno vreme.

Početkom sledeće sedmice uglavnom suvo i toplije.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 18. januar:

Očekuje se nastavak nepovoljne biometeorološke situacije. Poseban oprez savetuje se kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa psihičkim tegobama. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.