Sutra u Srbiji jaki pljuskovi, grmljavina, grad

U Srbiji će sutra biti veoma nestabilno vreme, s kišom, jakim pljuskovima, grmljavinom, ponegde i gradom, naročito popodne i uveče kada se očekuje od 20 do 40 milimetara padavina, lokalno i do 70 milimetara, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Temperatura će opasti za oko pet do osam stepeni i u većini mesta biće od 25 do 32 stepena, osim na jugu i istoku, gde će i dalje biti veoma toplo, do 35 stepeni.

Najniža temperatura biće od 18 do 23 stepena.

Duvaće naajpre slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji ćeu Banatu, donjem Podunavlju i na planinama biti jak, a na jugu Banata povremeno s olujnim udarima. Od podneva duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar, a u zoni najjačih pljuskova kratkotrajno će dostizati i udare olujne jačine.

U Beogradu će pre podne biti uglavnom suvo uz postepeno naoblačenje, a od popodneva vreme će biiti veoma nestabilno, s kišom, jakim pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature, veliku količinu padavina i lokalnu pojavu grada.

Najniža temperatura biće oko 23, a najviša oko 31 stepena.

U nedelju i ponedeljak biće umereno do potpuno oblačno i osetno svežije, mestimično s kišom, ponegde i pljuskovima s grmljavinom.

Zatim će vreme biti pretežno sunčano, a samo još u utorak je na jugu Srbije, uz promenljivu oblačnost, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, a od srede biće postepeno toplije.

Biometeorološka prognoza za subotu, 5. avgust 2023. godine:

Vreme će biti nepovoljno za hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima.

(Beta)

