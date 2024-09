Sutra u Srbiji sunčano, temperatura do 36 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne uz umeren razvoj dnevne oblačnosti ređa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije.

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 20, a najviša od 32 do 36 stepeni.

U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo.

Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 20, a najviša oko 36 stepeni.

Tropski dani nastavljaju se do petka, pa će maksimalna temperatura biti od 31 do 36 stepeni. Od subote će najviša dnevna temperatura biti u postepenom padu i kretaće se u intervalu od 26 do 30 stepeni.

Osobama sa srčanim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Glavobolja i promenljivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od UV zračenja.

(Beta)

