Sutra u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju olujna košava, u ostatku Srbije oblačno, ponegde sa kišo

Sutra u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju olujna košava a na jugozapadu, jugu i istoku Srbije umereno oblačno, ponegde sa kišom koji će posle podne biti praćeni i grmljavinom.

U ostalim krajevima ujutro i pre podne pretežno sunčano vreme, a umereno naoblačenje koje će se posle podne i uveče sa zapada i jugozapada širiti ka Vojvodini tek će krajem dana i tokom noći ponegde usloviti kratkotrajnu kišu.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od osam stepeni do 13, a najviša od 17 na istoku i jugoistoku Srbije do 23 stepena na severu Vojvodine.

U Beogradu sutra pretežno sunčano i vetrovito vreme dok će se posle podne i uveče naoblačiti, a kratkotrajna kiša očekuje se u toku noći. Vetar umeren i jak, jugoistočni (košava). Najniža temperatura oko 13 stepeni a najviša oko 22 stepena.

I u ostatku zemlje se u narednim danima očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali nestabilno sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

U Vojvodini, Pomoravlju i Podunavlju košava će biti najjača u četvrtak i petak (16. i 17. maja) kada se na jugu Banata očekuju udari i oko 28 m/s (odnosno oko 100 km/h). Vetar će za vikend oslabiti, a početkom naredne sedmice ponovo pojačati.

Maksimalne temperature do petka (17. maja) od 20 do 24 stepeni Celzijusovih, u Negotinskoj Krajini oko 15 stepeni, a za vikend i u prvom delu naredne sedmice u porastu, od 25 do 30 °S, svežije će se zadržati samo na istoku zemlje.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za sredu 15. maja:

Biometeorološke prilike mogu izazvati pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima i oboljenjima srca se savetuje opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.