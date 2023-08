Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji mogu biti izraženiji na jugu zemlje, saopštio je Republički hidromeeteorološki zavod (RHMZ).Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, u Vojvodini i na istoku Srbije kratkotrajno i jak. Najniža temperatura biće od 13 do 17, najviša od 22 do 26 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, ujutro i pre podne suvo, od sredine dana povremeno kiša ili lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura če biti oko 15 najviša oko 24 stepena Celzijusa.

U Srbiji će narednih sedam dana biti pretežno sunčano, samo je još u utorak na jugu Srbije, uz promenljivu oblačnost, ponegde je moguća kratkotrajna kiša u prvom delu dana, a od srede će biti postepeno toplije.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 7. avgust:

Nešto povoljnije biometeorološke prilike mogu doprineti slabljenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvesna opreznost se savetuje osobama sa respiratornim oboljenjima. Kod meteoropata su mogući bolovi u kostima i zglobovima, promenljivo raspoloženje i glavobolja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.